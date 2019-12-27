الولايات المتحدة.. إصابة أكثر من 12 شخصا في انفجار بمصنع طائرات بولاية كانساس (فيديو)

أصيب أكثر من 12 شخصا بعد انفجار وقع صباح الجمعة، في خط لغاز النيتروجين بمنشأة تصنيع طائرات "بيتكرافت" في ويتشيتا بولاية كانساس الأمريكية، في الغرب الأوسط للولايات المتحدة.

وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أنه تم على الفور إبلاغ أطقم الطوارئ والإطفاء العاملة بالولاية من أجل التعامل مع نتيجة الانفجار، فيما قالت السلطات إن الإصابات نتجت إثر الانفجار الذي تسبب في انهيار جزء من المبنى.

كما صرح أحد أعضاء فريق الإطفاء بأنه لا يملك تفاصيل عن خطورة الإصابات، مشيرا إلى أن الانفجار وقع نحو الساعة الثامنة صباحا في المنشأة الواقعة في الجزء الشرقي من المدينة.

وأشار إلى أن فريقه سيطر على الانفجار في المنطقة، مؤكدا عدم وجود مخاطر صحية، غير بعض أعمدة الدخان المتصاعد، والتي من الممكن أن يراها بعض السكان المحليين في الجوار.

وقالت وسائل الإعلام إن السلطات تحقق لمعرفة أسباب الانفجار.

News Alert : Multiple people have been injured after a nitrogen tank exploded at the Beechcraft aviation plant in #Wichita, Kansas.



Video : HaberleinShanepic.twitter.com/QttNGuC5DL — Shark NewsWires (@SharkNewsWires) 27 décembre 2019

#USA Au moins 11 personnes ont été emmenées à l'hôpital après une explosion dans une usine de fabrication d'avions #Beechcraft à #Wichita, dans le #Kansas. pic.twitter.com/qxVTZIk6Ig — Mjnanou Eegalmc (@eegalmc) 27 décembre 2019

المصدر: وسائل إعلام أمريكية