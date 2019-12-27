الولايات المتحدة تحث مواطنيها في الهند على توخي الحذر على خلفية الاحتجاجات هناك

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرا لمواطني الولايات المتحدة الموجودين في الهند، على خلفية الاحتجاجات المتواصلة في هذا البلد.

وحثت الوزارة، في بيان، نشرته عبر موقعها الإلكتروني، المواطنين الأمريكيين على توخي الحذر بسبب استمرار الاحتجاجات على تبني البرلمان الهندي قانون المواطنة.

ودعت الخارجية المواطنين إلى الابتعاد عن مناطق إقامة التظاهرات، ومتابعة التقارير الإعلامية حول تنظيمها أو إغلاق طرق عامة أو فرض حظر للتجول.

كما نصحت الوزارة الأمريكيين في الهند بأن يكونوا على بينة من محيطهم ويراجعوا خطط أمنهم الشخصية وإبلاغ أفراد عائلاتهم وأصدقائهم بسلامتهم، واتباع توجيهات السلطات المحلية.

واندلعت الاحتجاجات في الهند بعد تبني برلمان البلاد، سابقا هذا الشهر، قانون المواطنة المعدل الذي يسمح للمسيحيين والهندوس وأبناء الأقليات الدينية الأخرى الذين وصلوا إلى الهند بطريقة غير قانونية قادمين من دول أخرى، بالحصول على الجنسية الهندية أذا أثبتوا أنهم تعرضوا لاضطهادات دينية في أوطانهم. ويشمل القانون مواطني دول ذات الأغلبية المسلمة، هي بنغلاديش وباكستان وأفغانستان، لكنه لا يشمل المسلمين.

المصدر: RT + إنترفاكس