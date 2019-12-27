أول ظهور لقائد القوات الجوية في الحرس الثوري بعد نفي أنباء مقتله في سوريا (صورة)

نشرت وكالة "فارس" الإيرانية صورة لقائد القوات الجوية في الحرس الثوري، الجنرال أمير علي حاجي زادة، أثناء حضوره لصلاة الجمعة اليوم.

وكانت الوكالة نفت مقتل، أمير علي حاجي زادة، خلال الغارات الإسرائيلية على سوريا الأحد المنصرم، مؤكدة أنه "بصحة تامة، والأنباء التي تحدثت عن مقتله محض أكاذيب".

Fars

وأضافت أن "الأنباء التي تحدثت عن مقتل حاجي زادة في غارة إسرائيلية على سوريا شائعة تناقلتها بعض وسائل الإعلام العربية المغرضة، وأعيد نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي عبر فضائيات معارضة".

وكانت وكالة "سانا" أفادت، الأحد الماضي، بأن "الدفاعات الجوية السورية تصدت في أجواء العاصمة دمشق لصواريخ معادية قادمة من الأراضي المحتلة".

المصدر: وكالات