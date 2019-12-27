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باكستان.. القبض على خلية لـ "القاعدة" في عملية ليلية

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باكستان.. القبض على خلية لـ
Reuters
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أعلن مسؤول باكستاني معني بمكافحة الإرهاب أن أجهزة الأمن تمكنت من إلقاء القبض على خمسة عناصر من تنظيم "القاعدة"، ضمن عملية ليلة نفذتها شرق البلاد.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن المسؤول، محمد عمران، من إدارة مكافحة الإرهاب الباكستانية، تأكيده أن العملية نفذت في محافظة بنجاب بالتنسيق مع وكالة الاستخبارات الباكستانية، ليلة الجمعة، مشيرا إلى أن أجهزة الأمن صادرت معدات إلكترونية وأسلحة وأحزمة ناسفة.

وأكد المسؤول أن المعتقلين انتقلوا مؤخرا من مدينة كراتشي إلى غوجرانوالا، وكانوا يقودون خلية إعلامية للفرع الإقليمي لتنظيم "القاعدة" المعروف بـ "قاعدة الجهاد في شبه القارة الهندية"، كما كانوا ينسقون عمليات التنظيم في المنطقة، علاوة على جمع أموال لصالح المتشددين.

وأوضح المسؤول أن أحد الموقوفين يعد خبيرا في تزوير الوثائق، فيما يختص آخر بالأنشطة الإعلامية.

المصدر: أسوشيتد برس

 

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