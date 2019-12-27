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خفر السواحل الأمريكي: اختفاء مروحية على متنها 7 أشخاص قبالة سواحل هاواي

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خفر السواحل الأمريكي: اختفاء مروحية على متنها 7 أشخاص قبالة سواحل هاواي
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يجري خفر السواحل الأمريكي عمليات البحث عن طائرة هليكوبتر كان على متنها سبعة أشخاص لم يعودوا بعد من جولة قبالة جزيرة كاواي في هاواي، مساء أمس الخميس.

وقال خفر السواحل في بيان يوم الجمعة: "أبلغ المالك (الشركة) أن طائرة الهليكوبتر تأخرت عن موعدها المقرر بالعودة".

وأضاف البيان أن الطائرة كان على متنها طيار وستة ركاب من بينهم قاصران، وإن المروحية كانت مزودة بنظام تحديد المواقع، لكن لم تعط أي إشارات.

من جهته قال مسؤول في دائرة الأحوال الجوية إن الظروف الجوية كانت صعبة.

المصدر: رويترز

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