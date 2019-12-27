خفر السواحل الأمريكي: اختفاء مروحية على متنها 7 أشخاص قبالة سواحل هاواي

يجري خفر السواحل الأمريكي عمليات البحث عن طائرة هليكوبتر كان على متنها سبعة أشخاص لم يعودوا بعد من جولة قبالة جزيرة كاواي في هاواي، مساء أمس الخميس.

وقال خفر السواحل في بيان يوم الجمعة: "أبلغ المالك (الشركة) أن طائرة الهليكوبتر تأخرت عن موعدها المقرر بالعودة".

وأضاف البيان أن الطائرة كان على متنها طيار وستة ركاب من بينهم قاصران، وإن المروحية كانت مزودة بنظام تحديد المواقع، لكن لم تعط أي إشارات.

من جهته قال مسؤول في دائرة الأحوال الجوية إن الظروف الجوية كانت صعبة.

A search and rescue operation is underway in Hawaii for a missing helicopter that was carrying tourists on a sightseeing trip. @joefryer has the latest. pic.twitter.com/rKPdELu1SH — TODAY (@TODAYshow) 27 декабря 2019 г.

Desperate search underway after tour helicopter with 7 people on board is reported missing in Hawaii. pic.twitter.com/3fob9rEzum — Fox & Friends First (@FoxFriendsFirst) 27 декабря 2019 г.

المصدر: رويترز