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العثور على جثة شاب فلسطيني جرفته السيول والمياه تغمر جدار الفصل

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عثر أهالي منطقة يركا، وهي إحدى القرى الفلسطينية داخل الخط الأخضر، على جثة الفتى عمري راجح أبو جنب (15 عاما)، صباح اليوم الجمعة، بعد أن جرفته السيول في وادي المجنونة.

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واختفى الفتى منذ أمس الخميس، حيث كان رفقة صديق له تمكن من النجاة والخروج من الوادي، لكن أبو جنب اختفى بعد أن جرفته السيول.

وأفادت مراسلة RT بإصابة عدد من الأشخاص ووقوع أضرار مادية نتيجة الفيضانات والسيول اجتاحت عددا من المدن هناك نتيجة تعرض المنطقة لمنخفض جوي حاد.

وأظهر مقطع فيديو المياه وقد غمرت جدار الفصل في منطقة مخيم شعفاط في القدس، وتسببت بغرق منزل قريب في المنطقة.

المصدر: RT

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