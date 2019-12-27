تحديد مكان تحطم مقاتلة إيرانية من طراز "ميغ 29" (فيديو)

تمكنت السلطات الإيرانية من تحديد مكان سقوط مقاتلة من طراز "ميغ 29" بعد اصطدامها بجبل سبلان، في شمال غرب البلاد، أثناء مهمة روتينية يوم الأربعاء، دون العثور على الطيار حتى الآن.

وتضاربت الأنباء في وقت سابق بشأن مصير طيار المقاتلة ومساعده، ففي حين أكدت مصادر مقتل الطيار، نقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن مسؤول أمني في محافظة أردبيل، أن قائد الطائرة المنكوبة ومساعده تمكنا من القفز بالمظلة من الطائرة قبل تحطمها، وهما سالمان.

وكانت وكالة "إرنا" أشارت إلى إرسال فرق من الهلال الأحمر ومروحيات إلى مكان تحطم الطائرة، حيث نفذت دوريات في المنطقة بحثا عن حطام الطائرة.

المصدر: RT + وكالات