 
مباشر

بالفيديو.. "خطأ بشري" يثير الرعب في أقرب قاعدة أمريكية من كوريا الشمالية

أخبار العالم

بالفيديو..
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mz2r

أفادت وسائل إعلام بأن حالة من الرعب عمت لفترة وجيزة قاعدة عسكرية أمريكية في كوريا الجنوبية إثر إطلاق صافرات الإنذار فيها بالخطأ.

إقرأ المزيد
الاستطلاع الأمريكي يراقب كوريا الشمالية على مدار الساعة إثر
الاستطلاع الأمريكي يراقب كوريا الشمالية على مدار الساعة إثر "هدية عيد الميلاد"

وأكد المتحدث باسم فرقة المشاة الثانية في الجيش الأمريكي، مارتن كريغتون، أن "خطأ بشريا" أدى إلى تشغيل مكبرات الصوت في قاعدة كامب كيسي مساء أمس الخميس وبثها دوي صافرات الإنذار، بدلا من أغنية حزينة تعزف عادة في مراسم الجنازة العسكرية وكذلك بمناسبة نهاية اليوم في المواقع العسكرية.

ودفع هذا الأمر كثيرا من العسكريين في هذه القاعدة الأمريكية الأقرب إلى حدود كوريا الشمالية، إلى الاستنتاج بأن حكومة بيونغ يانغ طبقت تهديدها بتقديم "هدية عيد الميلاد" إلى الولايات المتحدة من خلال شن هجوم على القاعدة.
وأكد أحد الجنود من القاعدة في موقع Reddit أن بعض العسكريين كانوا ينطلقون من قاعات نومهم بالزي الميداني الكامل، قبل أن تبلغهم القيادة بوقوع الخطأ.
ونشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل إنه يوثق الحادث.

المصدر: واشنطن بوست

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

برلماني مصري: الحكومة منعزلة عن الشعب وتعادي الناس