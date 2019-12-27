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السفارة الإيرانية في طوكيو تعلق على قرار اليابان إرسال قوات عسكرية إلى بحر العرب

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السفارة الإيرانية في طوكيو تعلق على قرار اليابان إرسال قوات عسكرية إلى بحر العرب
Reuters
مدمرة يايانية- صورة أرشيفية
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علقت السفارة الإيرانية في طوكيو على خبر إرسال مدمرة يابانية إلى خليج عمان وبحر العرب، واعتبرت أن تواجد القوات الأجنبية هناك لا يخدم السلام والاستقرار في المنطقة.

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وجاء في بيان السفارة الإيرانية في طوكيو نشرته في حسابها على "تويتر": "مبادرة السلام في هرمز منطلق محلي ومؤثر لخفض التوتر في المنطقة .. نأمل من الدول الصديقة تقديم الدعم العملي لمبادرة هرمز والقيام بواجباتها الدولية في الحفاظ على أمن الملاحة البحرية".

السفارة الإيرانية في طوكيو تعلق على قرار اليابان إرسال قوات عسكرية إلى بحر العرب

يأتي هذا بعد أن قررت الحكومة اليابانية خلال اجتماعها، اليوم الجمعة، إرسال مدمرة إلى خليج عمان والجزء الشمالي من بحر العرب للقيام بدوريات وجمع معلومات في المنطقة.

وقالت وسائل إعلام محلية يابانية، أن المدمرة سيكون على متنها 260 عسكريا ومن المقرر أن تستمر مهمتها، وستكون مرفوقة بطائرة " Lockheed P-3 Orion" للقيام بدوريات ساحلية.

وأضافت هذه الوسائل أن هذه القوات ستقوم بتدريبات مدتها 4 أسابيع قبل مباشرة مهامها في شهر فبراير القادم، وأضافت أنه "سيُسمح لهم باستخدام الذخيرة الحية في حال حدوث طارئ بهدف حماية السفن اليابانية، ولن تشمل مهام هذه القوات مضيق هرمز".

المصدر: RT

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