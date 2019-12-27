موسكو تؤكد عدم رغبتها في إعادة صيغة "G8"

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن روسيا ليس لديها دافعا أو رغبة في إعادة صيغة "مجموعة الثماني الكبار".

وأضاف في حوار مع وكالة "نوفوستي": "لم نناقش هذه المسألة أثناء زيارتي إلى الولايات المتحدة، وهي غير مطروحة في جدول الأعمال الروسي – الأمريكي. مجموعة السبع التي تم تأسيسها في زمن الحرب الباردة لم تعد تستجيب للواقع، في المقام الأول، بسبب عدم مشاركة المراكز العالمية الجديدة في أعمالها، وبدون مساهمتهم من غير الممكن مواجهة التحديات والتهديدات العديدة في عصرنا".

وأوضح وزير الخارجية الروسي: "ليس من قبيل الصدفة اليوم مناقشة العديد من القضايا الرئيسية، ليس فقط للاقتصاد العالمي، بل وللسياسة أيضا، بنجاح في إطار مجموعة العشرين".

وأضاف لافروف أن روسيا بالإضافة إلى مجموعة العشرين، تشارك بنشاط في عمل أنواع جديدة من التجمعات مثل "بريكس" و"منظمة شنغهاي للتعاون"، حيث لا تُفرض القرارات بل تُتَّخذ على أساس توافق متوازن، مؤكدا أن هذه "الهياكل المتعددة الأطراف أصبحت بالفعل ركائز مهمة تشكل عالما أكثر عدلا وديمقراطية متعدد الأقطاب".

تأسست مجموعة "الثماني الكبار" سنة 1998 وفي سنة 2014 تقلص عدد أعضائها لتصبح مجموعة "السبع الكبار" بعد عدم دعوة روسيا إليها، وذلك على خلفية انضمام القرم إلى روسيا.

المصدر: نوفوستي