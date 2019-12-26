استطلاعات: نتنياهو يفوز في انتخابات رئاسة حزب "الليكود" بحصده أكثر من 70% من الأصوات

أشارت استطلاعات لآراء الناخبين في حزب "الليكود" إلى فوز ساحق لبنيامين نتنياهو في انتخابات زعامة الحزب بحصوله على أكثر من 70% من الأصوات.

وحسب استطلاع رأي أجرته القناة الـ 12 للتلفزيون الإسرائيلي، فإن نتنياهو حصل على 71.54% من أصوات أعضاء حزبه، بينما حصل منافسه جدعون ساعر على 28.48% من الأصوات.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن نسبة التصويت بلغت 49%، حيث شارك فيه أكثر من 50 ألف عضو في الحزب من أصل الـ 116 ألفا.

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ومن المتوقع الإعلان عن النتائج الرسمية للانتخابات الحزبية لقيادة "الليكود" في وقت لاحق من هذه الليلة.

يذكر أن هذه هي أول انتخابات لقيادة "الليكود" منذ عام 2014، علما بأن نتنياهو يقود الحزب منذ عام 2005. وسيقود الفائز في انتخابات "الليكود" الحزب إلى الانتخابات التشريعية التي من المقرر أن تجري في إسرائيل في مارس المقبل.

المصدر: وكالات