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مصر تدين الهجمات التي استهدفت مدنيين وعسكريين في بوركينا فاسو

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مصر تدين الهجمات التي استهدفت مدنيين وعسكريين في بوركينا فاسو
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جنود في بوركينا فاسو
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دانت مصر، اليوم الخميس، الهجمات التي شهدتها بوركينا فاسو على مدار الأيام الماضية، والتي أسفرت عن مقتل جنود وعدد من المدنيين أغلبهم من النساء.

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مقتل 35 مدنيا بهجوم للمسلحين في بوركينا فاسو

وأعربت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، عن "خالص تعازي مصر، حكومة وشعبا، لحكومة وشعب بوركينا فاسو وأسر الضحايا"، وكذلك تمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين.

كما أكد البيان دعم مصر لبوركينا فاسو في "جهودها الوطنية للقضاء على الإرهاب وتجاوز ذلك الحادث الأليم"، مشددا على أهمية "تضافر الجهود الإقليمية والدولية لدعم الجهود الوطنية بدول الساحل الإفريقي لمواجهة آفة الإرهاب بكافة أبعادها وأسبابها، فضلا عن تجفيف مصادر تمويلها".

وكانت سلطات بوركينا فاسو، أعلنت سابقا أن مسلحين قتلوا 35 مدنيا، معظمهم نساء، يوم الثلاثاء، بعد أن هاجموا موقعا عسكريا في إقليم سوم شمالي البلاد، وأن نحو 87 من المسلحين وعناصر الأمن لقوا حتفهم في الاشتباك.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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