سلطات بيرو تغرم "ماكدونالدز" 254 ألف دولار بعد وفاة اثنين من عامليها

غرمت الإدارة العامة لمراقبة العمل في بيرو الشركة المشغلة لمطاعم "ماكدونالدز" في البلاد 254 ألف دولار، بعد وفاة اثنين من موظفيها، حسبما جاء في بيان نشرته الإدارة، اليوم الخميس.

وجاء خبر التغريم بعد معلومات وردت سابقا عن تعليق شبكة مطاعم "ماكدونالدز" في البلاد بهدف إجراء تحقيق في ملابسات وفاة اثنين من عامليها، هما كارلوس غابرييل (19 عاما)، وألكساندرا أنتونيلا بوراس (18 عاما)، لقيا مصرعهما صعقا بالكهرباء، أثناء قيامهما بتنظيف مطبخ في أحد مطاعم الشبكة، في 15 ديسمبر الجاري.

وأشار البيان إلى أن الشركة ارتكبت ست مخالفات جدية لقواعد الأمان وحماية سلامة الموظفين، ما أدى إلى الحادث، موضحا أن من بين هذه المخالفات غياب فحوصات منتظمة وتقييم مدى أمان ظروف العمل، وغياب معايير السلامة لدى القيام بأعمال تنظيف عن لائحة القواعد الداخلية، إضافة إلى عدم استخدام العاملين وسائل الوقاية الفردية وخلاف ذلك من المخالفات.

وذكرت الإدارة أن الشركة كانت على علم بوجود أعطال في عمل عدد من أجهزة المشروبات في المطعم، إلا أنها لم تعمل شيئا لإصلاحها ولم تبلغ بوفاة العاملين في الموعد المحدد قانونيا لذلك.

وكان المدير العام للشركة المشغلة لمطاعم "ماكدونالدز" صرح سابقا بأن جهاز المشروبات بالمطعم الذي حدثت فيه المأساة، تعرض لعطل كهربائي لم يتم إبلاغ إدارة الصيانة به.

وكان رئيس بيرو، مارتين فيسكارا، أعلن سابقا عن ضرورة تغيير التشريعات الوطنية في مجال العمل لتمكين السلطات من فرض عقوبات على شركات ترتكب خروقا جسيمة للقواعد، مشيرا إلى أن السلطات تتابع عن كثب قضية مقتل عاملي مطعم "ماكدونالدز".

المصدر: نوفوستي + وسائل إعلام