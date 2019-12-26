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غوتيريش قلق إزاء تأخر واشنطن بإصدار تأشيرات للدبلوماسيين الروس

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غوتيريش قلق إزاء تأخر واشنطن بإصدار تأشيرات للدبلوماسيين الروس
Reuters SERGIO PEREZ
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه إزاء تأخر الولايات المتحدة بإصدار تأشيرات الدخول للدبلوماسيين من روسيا ودول أخرى، من العاملين في الأمم المتحدة.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، اليوم الخميس، إن "الأمين العام لا يزال قلقا إزاء تأخير إصدار التأشيرات من قبل الجهة المستضيفة لبعض ممثلي روسيا الاتحادية ودول أخرى للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك".

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وأشار إلى أن هذه المسألة تم التطرق إليها في التقرير الأخير للجنة العلاقات مع الدولة المستضيفة بالأمم المتحدة.

وأكد دوجاريك أن الأمين العام وفريقه سيواصلان متابعة هذه القضية.

وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت عن مماطلة الولايات المتحدة في إصدار تأشيرات الدخول لمسؤولين في وزارة الدفاع الروسية، تم اختيارهم للعمل في الأمانة العامة للأمم المتحدة، واتهمت موسكو الأمين العام للأمم المتحدة بالتواطؤ.

المصدر: نوفوستي

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