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محكمة أمريكية ترفض تعليق التحقيقات مع مصرف "خلق بنك" التركي

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محكمة أمريكية ترفض تعليق التحقيقات مع مصرف
Reuters Osman Orsal
صورة من الأرشيف
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رفضت محكمة أمريكية تعليق التحقيقات مع مصرف "خلق بنك" التركي المتهم بالالتفاف على العقوبات الأمريكية ضد إيران.

واعتبر القاضي ريتشارد برمان، اليوم الخميس، أن المصرف لن يتعرض لخسائر غير قابلة للتعويض في حال استمرار التحقيق، مشيرا إلى أن المجتمع يهتم بأن يصدر حكم في قضية "خلق بنك" بشكل سريع.

وكان المصرف التركي قد طلب من المحكمة تعليق النظر في القضية حتى تصدر محكمة الاستئناف في منهاتن قرارا بشأن عقد جلسة خاصة ليطعن المصرف في اختصاص المحاكم الأمريكية في القضية.

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وتتهم الولايات المتحدة المصرف التركي بتحويل 20 مليار دولار إلى جهات مرتبطة بإيران في محاولة للالتفاف على العقوبات الأمريكية.

وجدير بالذكر أن قضية مصرف "خلق بنك" تسببت بتوترات في العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا، التي تعتبر الإجراءات الأمريكية ضد المصرف غير شرعية.

المصدر: وكالات

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