مقتل 14 عسكريا بهجوم استهدف قافلة أمنية غربي النيجر

قتل 14 عسكريا نتيجة هجوم شنه مسلحون على قافلة تضم عناصر من الحرس الوطني وقوات الدرك في غرب النيجر، حسبما أوردت وكالة "فرانس برس" نقلا عن السلطات المحلية.

وأوضحت وزارة الداخلية النيجرية في بيان نقلته الوكالة الفرنسية أن القافلة وقعت في كمين في منطقة تيلابيري، حيث أسفر الهجوم عن مقتل 7 من أفراد الحرس الوطني والعدد نفسه من عناصر قوات الدرك. وأشار البيان إلى أن العسكريين تم إرسالهم لحماية مجموعات تعمل مع الناخبين في مديرية أبالا.

وفي 10 من هذا الشهر، أودى هجوم شنه أفراد جماعة إسلامية متطرفة بحياة 70 عسكريا غربي النيجر. وتشهد أنشطة المجموعات المتطرفة تصاعدا ملحوظا، خلال الأسابيع الأخيرة، في منطقة الساحل الإفريقي، حيث تعرضت مواقع القوات الحكومية في كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو لهجمات واسعة النطاق.

المصدر: تاس