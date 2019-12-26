الأمم المتحدة: أكثر من 100 ألف مدني بين قتيل وجريح في أفغانستان منذ العام 2009

أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان، تاداميتشي ياماموتو، أن عدد ضحايا العنف من المدنيين في أفغانستان خلال السنوات العشر الأخيرة، تجاوز 100 ألف.

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وأوضح ياماموتو، في بيان، أن الحديث يدور عن أشخاص قُتلوا أو أصيبوا منذ 2009، عندما بدأت الوكالة تسجيل الضحايا من المدنيين في البلاد، بصورة منهجية.

وحضت الأمم المتحدة الجهات المعنية في أفغانستان على البحث عن سبل للحد من العنف في البلاد، وفق الوكالة الألمانية للأنباء.

وترفض حركة "طالبان"، كبرى الجماعات المتمردة في أفغانستان، الدخول في محادثات مباشرة مع الحكومة الأفغانية باعتبارها "صنيعة" الولايات المتحدة في البلاد. فيما تخوض الحركة، عبر مكتبها السياسي في العاصمة القطرية الدوحة، مشاورات مباشرة مع واشنطن، واقتربت هذه المشاورات مؤخرا من "مرحلة مهمة"، وفقا لمبعوث الولايات المتحدة للمصالحة الأفغانية، زلماي خليل زاد.

وقد استؤنفت المحادثات بين الجانبين في وقت سابق من الشهر الجاري، بعد أن كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أوقفها في سبتمبر الماضي، إثر مقتل أحد العسكريين الأمريكيين جراء هجوم شنته "طالبان".

المصدر: جريدة الشرق الأوسط