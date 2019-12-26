المكسيك تشكو بوليفيا أمام محكمة العدل الدولية

أعلنت الحكومة المكسيكية عن رفعها شكوى إلى محكمة العدل الدولية على خلفية جدلها مع بوليفيا التي تتهمها المكسيك بمراقبة دبلوماسييها في لاباز و"ترهيبهم".

وصرح وزير الخارجية المكسيكي، مارسيلو إبرارد، خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الخميس، بأن المكسيك تريد من المحكمة الوساطة في جدلها مع بوليفيا.

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وأضاف الوزير أن "التحرش" بالدبلوماسيين المكسيكيين بدأ بعد أن منحت المكسيك حق اللجوء السياسي لـ 9 بوليفيين وطلبت منحهم الحصانة الدبلوماسية. وبعد أيام، أصدرت الحكومة البوليفية مذكرات اعتقال بحقهم.

يذكر أن العلاقات بين المكسيك وبوليفيا تشهد توترا بعد منح الرئيس البوليفي السابق، إيفو موراليس، حق اللجوء في المكسيك، والذي أصدرت السلطات البوليفية الجديدة مذكرة اعتقال بحقه بعد مغادرته البلاد في أعقاب استقالته من الرئاسة التي قدمها تحت ضغط العسكريين وعلى خلفية استمرار الاحتجاجات على النتائج الرسمية للانتخابات التي بينت فوز موراليس بولاية رئاسية رابعة.

المصدر: رويترز