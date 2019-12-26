المفوضية الأوروبية تغازل بريطانيا بـ "رسالة حب" قبيل "بريكست"

نشر فرانس تيمرمانس، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، ما وصفها بـ"رسالة حب" لبريطانيا، أعرب فيها عن حزنه لقرارها الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، مشددا على أن لندن يمكنها العودة دائما.

وقال تيمرمانس في عدد الخميس من صحيفة "غارديان": "أعرفكم الآن.. وأحبكم لنفسكم ولما أعطيتموني إياه.. أنا كعاشق قديم.. أعرف نقاط قوتكم وضعفكم".

وأضاف في الخطاب تحت عنوان "رسالة حبي إلى بريطانيا: "لا يمكن قط قطع العلاقات العائلية.. قررتم الخروج.. يفطر ذلك قلبي لكنني أحترم هذا القرار".

وكتب تيمرمانس أن رئيس الوزراء الأسبق، ديفيد كاميرون، أخطأ في قراره الدعوة لاستفتاء 2016 على عضوية لندن في الاتحاد الأوروبي، قائلا: "هل كان من الضروري فرض هذه المسألة؟ لكنك قمت بذلك.. هذا أمر مؤسف وأعتقد أنه يضر بك".

وختم السياسي الهولندي رسالته بالقول: "سنبقى وسيكون مرحب بكم على الدوام للعودة".

ومن المستبعد تراجع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عن قراره إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير.

وصرح جونسون بأنه لا يعتزم تمديد فترة ما بعد "بريكست" الانتقالية لما بعد نهاية العام المقبل.

وفاز رئيس الوزراء البريطاني بغالبية كبيرة في الانتخابات العامة التي جرت هذا الشهر على وقع تعهده "إنجاز بريكست" بعد أكثر من 3 سنوات من التردد والتأجيل، وصوت 52% من البريطانيين لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي مقابل 48% في استفتاء 2016.

وتشير معظم استطلاعات الرأي إلى أن غالبية ضئيلة تفضل اليوم البقاء في الاتحاد الأوروبي، لكن الأحزاب المؤيدة لإجراء استفتاء ثان على "بريكست" بإمكانها إحداث تحول في نتائج الاستفتاء السابق فشلت في كسب أصوات الناخبين في اقتراع الشهر الجاري.

المصدر: أ ف ب