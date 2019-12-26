القبض على أمريكي مسن في اليابان حاول تهريب شحنة من حبوب الهلوسة!

قبضت الشرطة اليابانية في محافظة فوكوكا بجزيرة كيوشو على أمريكي مسن وبحوزته حوالي 10 آلاف حبة هلوسة من صنف الإمفيتامين.

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وذكرت السلطات اليابانية أن هذه الشحنة من المؤثرات العقلية هي الأكبر التي يعثر عليها مهربة في حقيبة يد عبر المطار.

وأوضحت صحيفة "أساهي" أن صاحب الشحنة ويدعى أرنولد بيج ويبلغ من العمر 68 عاما، طار إلى اليابان قادما من فرنسا عبر كوريا الجنوبية في 11 سبتمبر الماضي، وأثناء فحص حقيبته، عثر بداخلها على 4.7 كيلوغرام من أقراص الهلوسة.

ووفق تقديرات أولية، يبلغ سعر هذه الشحنة من المواد المخدرة في السوق السوداء نحو 365 ألف دولار أمريكي.

وأفيد بأن المهرب المسن، وضع حبوب الهلوسة في أكياس بلاستيكية، وخبأها في القسم السفي من حقيبة اليد.

كما أشير إلى أن المهرب ينكر جميع التهم الموجهة إليه، ويدعي أنه طلب منه ببساطة نقل الحقيبة، ولم تكن لديه أي فكرة عن محتوياتها.

المصدر: نوفوستي