واشنطن تعتزم "دخول سوق غاز شرق المتوسط وإضعاف روسيا وتركيا هناك"

أقر المشرعون الأمريكيون تشريعا "يساعد في تعزيز مواقع الولايات المتحدة في سوق الغاز شرق المتوسط، وإضعاف مواقع روسيا وتركيا في المنطقة".

وينص القانون الذي تم إقراره الأسبوع الماضي على تعزيز العلاقات الأمنية مع اليونان ورفع الحظر عن توريد الأسلحة إلى قبرص.

ويهدف التشريع إلى جعل الولايات المتحدة "لاعبا رائدا" في سوق الغاز في منطقة المتوسط مع خلال تعزيز الشراكة مع الحلفاء في مجالي الطاقة والأمن.

ونقل موقع "ذي هيل" الإعلامي عن السناتور الأمريكي ماركو روبيو قوله: "من خلال رفع الحظر الأمريكي عن توريد الأسلحة إلى قبرص وزيادة المساعدات العسكرية اللازمة لليونان، يساهم هذا التشريع في تفعيل الموقف الشامل تجاه استقرار الشركاء الرئيسيين في المنطقة".

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من جهته، اعتبر السناتور روبرت مينينديز التشريع "مرحلة جديدة للحضور الأمريكي في شرقي المتوسط".

بدوره، أشار العضو في مجلس النواب غاس بيليراكس إلى أنه "في هذه المنطقة التي يتزايد فيها عدم الاستقرار، ومع قيام تركيا بخطوة حازمة للابتعاد عن الغرب، تأتي شراكة اليونان وقبرص وإسرائيل مع الولايات المتحدة في الوقت المناسب".

وردا على هذا القانون، قالت وزارة الخارجية التركية إن الولايات المتحدة تقوض الحل السياسي في قبرص من خلال رفع الحظر عن توريد الأسلحة.

وجدير بالذكر أن إسرائيل واليونان وقبرص اتفقت على مد خط أنابيب لنقل الغاز من شرقي المتوسط إلى أوروبا. ومن المتوقع الإعلان عن المشروع رسميا في الـ2 من يناير المقبل.

المصدر: "ذي هيل"