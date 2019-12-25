طباخ تركي مشهور يعتزم إهداء كعكة صاروخ "سارمات" الروسي للرئيس بوتين

قال الطباخ التركي المعروف حسن أدجار، إنه يعتزم تحضير كعكة على شكل صاروخ "سارمات" النووي الروسي العابر للقارات، وإهدائها شخصيا للرئيس فلاديمير بوتين، عند توفر فرصة لقائه.

وأضاف أدجار، الحاصل على جائزة غينيس للأرقام القياسية: "قبل ستة أشهر، أرسلت إلى الرئيس فلاديمير بوتين فطيرة بريك التقليدية، وبفضل ردود الفعل من روسيا، أدركت أن هذه الفكرة كانت ناجحة. وعلى الرغم من أنني لا أعرف ما إذا كان الرئيس الروسي قد تذوقها شخصيا، ولكني الآن أود أن يتذوق فطيرتي وهي ساخنة، وهو ما لا يمكن القيام به عن طريق البريد. لذلك أود المجيء إلى موسكو ولقاء بوتين وتقديم الكعك الساخن له، بل كعكعة طولها متر على شكل صاروخ "سارمات".

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من جانبه، أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأنه سيتم استلام الفطيرة الهدية في الكرملين، بكل سرور.

وفي يوليو الماضي، ذكر الطباخ التركي أنه أرسل إلى الرئيس بوتين، فطيرة تقليدية تركية، بعد بدء توريد منظومات الدفاع الجوي الصاروخية الروسية "إس-400" إلى تركيا.

وفي عام 2012، نال حسن أدجار جائزة غينيس للأرقام القياسية العالمية، بعد تحضيره فطيرة بلغ طولها 2023 مترا.

المصدر: نوفوستي