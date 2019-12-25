خامنئي يوجه رسالة للعالم بمناسبة عيد الميلاد

وجه المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي رسالة إلى مسيحيي ومسلمي العالم بمناسبة عيد الميلاد ورأس.

وأشار خامنئي، في الرسالة الصادرة عن مكتبه إلى أن الاحترام الذي يحظى به يسوع المسيح لدى المسلمين لا يقل عن مكانته واحترامه عند المسيحيين، مشددا على أن ولادة النبي عيسى شكلت "انطلاقا للرحمة والبركة في العالم بالنسبة للشعوب التي كانت غارقة في الظلمة والجهل والفساد والحرمان والتمييز جراء هيمنة القوى المستكبرة وضغوط الأنظمة الفاسدة".

ولفت خامنئي إلى أن عيسى بن مريم كان يدعو الناس إلى عبادة الله في وجه "الفراعنة والطغاة"، مضيفا أن الكثيرين الذين يدعون اليوم أنهم أنصار المسيح ينتهجون مسارا مختلفا عنه.

وقال خامنئي إن "اتّباع النبي عيسى عليه السلام يستوجب نصرة الحق والتبرؤ من القوى المعادية للحق"، مبديا أمله في أن "يحيي المسيحيون والمسلمون في جميع أنحاء العالم درس السيد المسيح العظيم في حياتهم وعملهم".

المصدر: إرنا + فارس