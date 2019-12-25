فرار مئات اليهود من دول إسلامية سرا إلى إسرائيل خلال 8 أعوام

أكدت بيانات نشرتها وزارة الداخلية الإسرائيلية، أن نحو 2.5 ألف يهودي فروا في السنوات الثماني الماضية إلى إسرائيل من دول "معادية"، معظمها ذات أغلبية مسلمة.

وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن قائمة تلك الدول تضم المغرب وتونس واليمن وكوبا، علاوة على تركيا التي تعد الدولة الوحيدة التي لديها علاقات دبلوماسية مع تل أبيب بين الدول التي فر منها اليهود المذكورون.

وسجلت بيانات الوزارة انخفاض عدد المهاجرين القادمين إلى إسرائيل منذ عام 2012 الذين اعترفت حكومتها بيهوديتهم، وهذا هو الشرط المطلوب للحصول على الجنسية الإسرائيلية بموجب "قانون العودة".

ولفتت "هآرتس" إلى أن إسرائيل وافقت على الاعتراف بيهودية معظم المهاجرين من الدول المذكورة باستثناء كوبا التي رفضت تل أبيب منح الجنسية لنحو 60% منهم.

ويشكل المهاجرون من تلك الدول نحو 1% من إجمالي عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إسرائيل خلال الفترة المذكورة من مختلف دول العالم.

المصدر: هآرتس + i24