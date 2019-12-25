الغواصة الأمريكية التي راقبت الأسطول الروسي في المتوسط تدخل جبل طارق

دخلت الغواصة الأمريكية النووية "فلوريدا"، التي تحمل 154 صاروخا مجنحا من طراز "توماهوك"، إلى ميناء جبل طارق ورست في القسم الجنوبي منه.

وذكرت مواقع أنباء محلية، أن هذه الغواصة التابعة للأسطول السادس الأمريكي، تقوم بدوريات في مياه البحر المتوسط، وتراقب تحركات السفن الحربية الروسية في المنطقة.

وفي نوفمبر الماضي، قال الأميرال ويليام هيوستن نائب قائد الأسطول السادس: "لقد أرسلنا هذا الغواصة إلى شرق المتوسط لتعويض الخلل الذي نجم عن زيادة القوات الروسية في سوريا".

وأضاف: "نحن نتابعهم بدقة شديدة... نراقبهم كل يوم باهتمام. يبدي الروس الكثير من النشاط والفعالية، ونحن ننشط معهم كذلك".

إقرأ المزيد

من جانبه، قال قائد الغواصة المذكورة سيث بيرتون، إنها تحمل 8 طوربيدات، أحدها جاهز للإطلاق بشكل دائم.

يبلغ مدى الغواصة 1.6 ألف كم وهي واحدة من أربع غواصات أمريكية من طراز "أوهايو" تم تحديثها لكي تتمكن من حمل الصواريخ المجنحة.

وتحمل الغواصة كذلك، مجموعة من القوات الخاصة البحرية، وجهاز غطس مخصص لإنزال هذه المجموعة على البر.

المصدر: إنترفاكس