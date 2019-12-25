وزير العدل التركي: محاكمة خاشقجي لم تجر بشفافية ولا يمكن قبولها

اعتبر وزير العدل التركي، عبد الحميد غول، الأربعاء، أن "المحاكمة المتعلقة بجريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي لم تجر بشفافية كاملة، ولا يمكن قبولها".

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وقال وزير العدل التركي إن "العملية القضائية لن تستكمل، من دون إجراء تحقيق شفاف حول الجريمة... يجب التحقيق بشكل شفاف في جريمة قتل خاشقجي وإلا لن تكون العملية القضائية مكتملة. المحاكمة لم تجر بشفافية كاملة، ولا يمكن قبولها تماما".

وكان رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، وصف قرار القضاء السعودي حول قضية خاشقجي بأنه "مجرد استهزاء بذكاء العالم بأسره".

وأصدرت محكمة سعودية الاثنين الماضي حكما أوليا بإعدام 5 أشخاص دون أن تسميهم، من بين 11 مدانا بقضية خاشقجي، كما عاقبت 3 مدانين بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عاما.

وأعلنت النيابة السعودية خلال مؤتمر صحفي، أن المحكمة الجزائية بالرياض لم توجه أي تهم لسعود القحطاني لعدم وجود أي دليل ضده، أما المتهم أحمد عسيري فقد جرى التحقيق معه وتم توجيه الاتهام إليه وأحيل إلى المحكمة وصدر حكم بإخلاء سبيله لعدم ثبوت إدانته في القضية بشقيها العام والخاص.

المصدر: الأناضول