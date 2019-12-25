اليابان تطرح شرطا على الصين لتحسين العلاقات

ذكرت الخارجية اليابانية أن رئيس الوزراء شينزوا آبي أبلغ نظيره الصيني لي كه تشيانغ اليوم الأربعاء، بأنه لن يكون هناك تحسن حقيقي بالعلاقات الثنائية دون استقرار في بحر الصين الشرقي.

جاء هذا التصريح في أعقاب اجتماع ثنائي عقده الزعيمان في مدينة تشنغدو الصينية على هامش قمة ثلاثية مع كوريا الجنوبية.

وأضافت الوزارة أن آبي حث لي أيضا على الإسراع في إزالة قيود الواردات على المنتجات الغذائية اليابانية.

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وطالما اتسمت العلاقات بين الصين واليابان بالتوتر على خلفية نزاع يعود إلى قرون سابقة على مجموعة من الجزر الصغيرة غير المأهولة المعروفة باسم "جزر سينكاكو" في اليابان و"جزر ديايو" في الصين.

وتكتسب هذه الجزر، التي تقع تحت السيطرة اليابانية، أهميتها من قربها من ممرات استراتيجية للتجارة، بالإضافة إلى كونها موقعا هاما للصيد ومكانا خصبا برواسب النفط.

المصدر: "رويترز"