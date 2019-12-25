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بكين تدعو واشنطن لاتخاذ "إجراء فوري" بشأن الاتفاقات مع كوريا الشمالية

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بكين تدعو واشنطن لاتخاذ
Reuters /FW1F/Andrew Heavens
الرئيسان الصيني، شي جين بينغ، والأمريكي دونالد ترامب
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دعت الصين الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، لاتخاذ "إجراء فوري" لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع كوريا الشمالية خلال قمة العام الماضي في سنغافورة.

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وقال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، لصحيفة "الشعب" في تصريحات نشرتها وزارة الخارجية على "تويتر" "تدعو الصين الولايات المتحدة إلى اتخاذ خطوات ملموسة بأسرع ما يمكن لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في سنغافورة".

وأضاف "نشجع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والولايات المتحدة على وضع خارطة طريق مناسبة لوضع نظام سلمي دائم وتحقيق الإخلاء الكامل لشبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية".

وكانت بيونغ يانغ حذرت واشنطن في وقت سابق من الشهر الجاري من إمكانية أن ترسل لها "هدية في عيد الميلاد"، وذلك بعد أن أمهل زعيمها، كيم جونغ أون، الولايات المتحدة حتى نهاية العام لتقديم تنازلات في المحادثات بين البلدين بخصوص الترسانة النووية لكوريا الشمالية.

المصدر: "رويترز"

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