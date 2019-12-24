"مهر": اعتقال أقارب بويا بختياري أحد أشهر قتلى الاحتجاجات في إيران

نقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن مصدر مطلع قوله، إن قوات الأمن اعتقلت أفرادا من عائلة بويا بختياري، أحد أشهر قتلى احتجاجات الشهر الماضي في مدينة كرج غرب طهران.

ولم تذكر الوكالة سبب الاعتقال، لكن مصادر إعلامية أشارت مؤخرا إلى أن عائلة بويا بختياري، رفضت طلبا من الاستخبارات الإيرانية، بعدم إقامة مراسم "الأربعين" في المقبرة والاستعاضة عن ذلك بمكان مغلق تجنبا لحدوث أي احتجاجات، في وقت دعا فيه ناشطون على الإنترنت إلى جولة جديدة من المظاهرات في البلاد يوم الخميس المقبل تزامنا مع أربعين بويا بختياري.

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ونشر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، لقطات فيديو تظهر انتشارا لقوات مكافحة الشغب في عدة أماكن في العاصمة طهران الثلاثاء، بينما غرد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على "تويتر" مطالبا السلطات الإيرانية بالإفراج عن أفراد أسرة بختياري، داعيا المجتمع الدولي إلى "مساءلة النظام الإيراني".

المصدر: وكالة "مهر" الإيرانية