ظريف وباقري يهنئان المسيحيين بعيد الميلاد

هنأ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أتباع الديانة المسيحية في إيران والعالم بمناسبة ميلاد المسيح وقدوم العام الجديد.

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وكتب ظريف على "تويتر": "أتمنى للمسيحيين من أبناء بلدي وفي جميع أرجاء العالم عيد ميلاد سعيد وعطلة ممتعة".

وأضاف: "ذكرى ميلاد عيسى المسيح، الذي يعد نبيا وفق الإسلام، هي مناسبة رائعة للاحتفال".

Wishing my Christian compatriots, and all across our globe who are observing, a very Happy Christmas and a joyous, peaceful holiday season. The birth of Jesus Christ, prophet in Islam, is a wondrous occasion to celebrate. #Christmas2019 — Javad Zarif (@JZarif) 24 grudnia 2019

من جهته، هنأ رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري نظراءه في البلدان المسيحية، وورد في تهنئته: "أوجه التهاني لكم وللقوات المسلحة وجميع المسيحيين في بلادكم بمناسبة حلول ميلاد عيسى المسيح نبي السلام والمحبة وبدء العام الميلادي 2020".

وأضاف: "مما لا شك فيه أن عودة البشرية إلى تعاليم الأنبياء وإرشاداتهم الرامية إلى تحقيق السعادة وتمتين أواصر الصداقة والتعاطف وتوطيد العلاقات بين الشعوب وإرساء السلام والاستقرار في العالم يبشر برجوعها إلى التمسك بنهج الحقيقة والعدل".

المصدر: فارس نيوز