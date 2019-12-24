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بروكسل تطالب بمحاسبة جميع المتورطين في قتل خاشقجي وتشجب عقوبة الإعدام

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بروكسل تطالب بمحاسبة جميع المتورطين في قتل خاشقجي وتشجب عقوبة الإعدام
Reuters
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أكد الاتحاد الأوروبي على ضرورة ضمان محاسبة جميع المسؤولين عن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي والمتورطين في هذه الجريمة، منتقدا استخدام القضاء السعودي عقوبة الإعدام بشكل عام.

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وشددت بروكسل في بيان صدر عن مفوضية الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، على وجوب أن تجرى المحاكمة في قضية خاشقجي استنادا إلى مبادئ الشفافية مع احترام الإجراءات القضائية وجميع الحقوق القانونية الفردية.

وأكد الاتحاد الأوروبي معارضته القطعية لاستخدام عقوبة الإعدام، لاعتبارها "عقوبة قاسية ولا إنسانية ولا يمكن لها أن تكون رادعا، وإنما تمثل إنكارا غير مقبول لكرامة الإنسان وسلامته".

وأعلنت النيابة العامة السعودية أمس الاثنين، صدور أحكام أولية بإعدام 5 أشخاص وسجن 3 آخرين لم تسمهم بين 11 مدانا في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية السعودية باسطنبول في أكتوبر 2018.

المصدر: RT 

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