رئيس بيلاروس: بلادنا خط دفاع متقدم لروسيا ولن نتنحى عنها جانبا

أكد رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، أن بلاده خط دفاع متقدم لروسيا، مشددا على أن مينسك لن تتنحى جانبا عنها إذا ما أراد أحدهم القتال ضدها.

وقال لوكاشينكو في تصريح لإذاعة "إيخو موسكفي" الروسية: "هذا ما قلته في المحادثات الأخيرة (مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين). قلت للتو إننا اليوم (في بيلاروس نعتبر) منطقة دفاعية متقدمة لروسي... سألت الرئيس (بوتين): كن على يقين تام من أننا لن نسمح للدبابات التوجه إلى موسكو عبرنا".

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وتابع الرئيس البيلاروسي: "لكني أقول إنه إذا ما أراد أحدهم مباغتة روسيا، فنحن لن نتنحى عنها جانبا".

المصدر: "إنترفاكس"