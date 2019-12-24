وزير الدفاع التركي: الإرهابييون ما زالوا في مناطق "نبع السلام"

اعتبر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن من أسماهم بالإرهابيين ما زالوا موجودين في مناطق غرب وشرق المنطقة التي تم تطهيرها من الإرهاب، خلال عملية "نبع السلام" في سوريا.

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وقال في كلمة خلال حفل تكريم أقيم، الثلاثاء، في مقر وزارة الدفاع بالعاصمة أنقرة، بمشاركة قادة الجيش ومسؤولين من وزارة الدفاع وعدد كبير من الضباط، إن عناصر الجيش التركي تتابع الإرهابيين في مناطق غرب وشرق منطقة "نبع السلام".

وأضاف: "عبر هذه العملية تم تشكيل منطقة نبع السلام، وتطهيرها من الإرهاب وجعلها آمنة، ومع مواصلة أنشطتها هناك، نواصل تنسيق فعالياتنا عبر إجراء اتفاقات مع الأمريكيين من جانب والروس من الجانب الآخر، وهذا التنسيق متواصل حاليا وخاصة مع الروس".

وأردف: "نتابع ليلا ونهارا وجود الإرهابيين في مناطق غرب وشرق المنطقة (نبع السلام)، وحاليا لدينا وفد في موسكو يتباحث حول هذه الأمور".

وأشار إلى أن الجنود الأتراك يسعون لإعادة الحياة لطبيعتها على الأرض، مشددا على احترامهم لوحدة تراب الدول الجارة كافة على رأسها سوريا.

وتطرق إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها تركيا من أجل منع وقوع كارثة إنسانية في إدلب السورية، مشيرا إلى حدوث بعض المشاكل في تطبيق التعهدات بهذا الصدد.

وقال: "نعمل من أجل إنهاء المأساة في المنطقة، ومن جانب نسعى لإيقاف المجازر التي يرتكبها النظام، كما نبذل جهودا من أجل تخفيف مشاكل الناس هناك وتقديم المساعدات الإنسانية".

المصدر: الأناضول