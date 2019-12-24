بسبب "إجازة هاواي".. الأستراليون يطالبون رئيس وزرائهم بالاستقالة

دعا الأستراليون رئيس وزرائهم سكوت موريسون إلى الاستقالة، بعدما تبين أنه كان يقضي إجازة في هاواي، بينما كانت أستراليا تواجه حالة طوارئ بسبب حرائق الغابات.

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وانتشرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، طالبت بقيادة تليق بوقت الأزمة، منتقدين مع بعض المحررين السياسيين الأستراليين والممثلين الكوميديين رفض موريسون التعامل على نحو أكثر حزما مع مشكلة تغير المناخ.

وكانت بعض الوسوم، ومنها #لست رئيس وزرائي و#موريسون يجب أن يرحل، انتشرت على موقع "تويتر"، الثلاثاء، ضمن الأكثر تداولا في أستراليا بعد نشر مقطع مصور لمتطوعة في الإطفاء تدعى جاكي وهي تصافح موريسون وتقول "لست رئيس وزرائي".

وأتت حرائق غابات مدمرة على أكثر من 9.88 مليون فدان في خمس ولايات وأسفرت عن مقتل 9 أشخاص منذ سبتمبر.

وغضب الناخبون عندما تبين أن موريسون وأسرته سافروا إلى هاواي لقضاء العطلة، كما أثار موريسون المزيد من الغضب بعد عودته، حيث قال إنه لن يكون هناك أي تغيير في سياسات المناخ.

المصدر: رويترز