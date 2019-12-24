كابل: القضاء على أكثر من 100 مسلح ومقتل 7 جنود

أعلن المركز الصحفي لوزارة الدفاع في أفغانستان، يوم الثلاثاء، أن أكثر من 100 إرهابي قتلوا في البلاد خلال اليوم الماضي، بينما لقي 7 جنود مصرعهم في هجوم على قاعدة عسكرية حكومية.

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وقال بيان وزارة الدفاع: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، جرى تنفيذ 18 عملية تم التخطيط لها في 15 مقاطعة في البلاد، مما أسفر عن مقتل 109 إرهابيين وجرح 45 واعتقال خمسة".

في المقابل، ذكرت الوزارة في تغريدة على "تويتر"، أن 7 جنود أفغان لقوا حتفهم نتيجة هجوم شنه مسلحون على قاعدة عسكرية في مقاطعة بلخ في شمال البلاد.

ووفقا للوزارة "هاجم الإرهابيون القاعدة العسكرية للقوات المشتركة للجيش الأفغاني ومديرية الأمن القومي في منطقة دافلات آباد بمقاطعة بلخ".

وقال التقرير "نتيجة الهجوم قتل سبعة جنود أفغان وأصيب ثلاثة آخرون. كما أصيب ثلاثة من ضباط إدارة الأمن الوطني أيضا".

المصدر:"إنترفاكس"+"نوفوستي"