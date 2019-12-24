مادورو يعلن القبض على 11 شخصا على صلة بالهجوم على نقطة عسكرية

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن السلطات ألقت القبض على 11 شخصا على صلة بهجوم استهدف نقطة عسكرية نائية في جنوب البلاد يوم الأحد الماضي.

وفي كلمة أذاعها التلفزيون الرسمي أمس الاثنين، أوضح مادورو أن بعض المشتبه بهم فروا عبر الحدود إلى البرازيل ومعهم أسلحة مسروقة، ودعا نظيره البرازيلي جايير بولسونارو إلى التعاون قائلا: "إقبض على المهاجمين، ورد الأسلحة إلى القوات المسلحة الفنزويلية".

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وتتهم السلطات الفنزويلية البرازيل وكولومبيا وبيرو، بالتواطؤ في الهجوم الذي قتل فيه جندي فنزويلي، والذي حمّلت كاراكاس "قطاعات متطرفة من المعارضة" المسؤولية عنه، بينما تنفي الدول الثلاث هذه التهم.

وتعتبر هذه البلدان من خصوم الرئيس الاشتراكي مادورو، وهي أيدت زعيم المعارضة خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا شرعيا لفنزويلا في يناير الماضي.

المصدر: "رويترز"