 
مباشر

مادورو يعلن القبض على 11 شخصا على صلة بالهجوم على نقطة عسكرية

أخبار العالم

مادورو يعلن القبض على 11 شخصا على صلة بالهجوم على نقطة عسكرية
Reuters Alexandre Meneghini
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/myc1

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن السلطات ألقت القبض على 11 شخصا على صلة بهجوم استهدف نقطة عسكرية نائية في جنوب البلاد يوم الأحد الماضي.

وفي كلمة أذاعها التلفزيون الرسمي أمس الاثنين، أوضح مادورو أن بعض المشتبه بهم فروا عبر الحدود إلى البرازيل ومعهم أسلحة مسروقة، ودعا نظيره البرازيلي جايير بولسونارو إلى التعاون قائلا: "إقبض على المهاجمين، ورد الأسلحة إلى القوات المسلحة الفنزويلية".

إقرأ المزيد
فنزويلا.. مقتل جندي بهجوم على منشأة عسكرية
فنزويلا.. مقتل جندي بهجوم على منشأة عسكرية

وتتهم السلطات الفنزويلية البرازيل وكولومبيا وبيرو، بالتواطؤ في الهجوم الذي قتل فيه جندي فنزويلي، والذي حمّلت كاراكاس "قطاعات متطرفة من المعارضة" المسؤولية عنه، بينما تنفي الدول الثلاث هذه التهم.

وتعتبر هذه البلدان من خصوم الرئيس الاشتراكي مادورو، وهي أيدت زعيم المعارضة خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا شرعيا لفنزويلا في يناير الماضي.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

النيوزيلنديون يبيعون أسلحة للحكومة بـ 66 مليون دولار!