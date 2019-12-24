 
مباشر

حقوق المثليين في قلب أزمة دبلوماسية بين الولايات المتحدة وزامبيا

أخبار العالم

حقوق المثليين في قلب أزمة دبلوماسية بين الولايات المتحدة وزامبيا
Reuters Tiksa Negeri
رئيس زامبيا إدغار لونغو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mybu

استدعت الولايات المتحدة سفيرها في زامبيا، بعد أن طلب رئيس البلاد إدغار لونغو، إزاحته لانتقاده حكما قضائيا بسجن رجلين مثليي الجنس.

جاء ذلك بعد أن تقدم لونغو بشكوى رسمية ضد السفير الأمريكي دانيال فوت، قائلا إنه "لا يريد مثل هؤلاء الأشخاص" بين المواطنين الزامبيين، وذلك على خلفية تصريحات لفوت الشهر الماضي أعرب فيها عن استيائه من الحكم الذي قضى بسجن رجلين لمدة 15 عاما بسبب مثليتهما الجنسية، وحض الحكومة على مراجعة القوانين التي تتضمن تمييزا.

وقال فوت في ذلك الوقت إن زامبيا تريد دبلوماسيين "بجيوب مفتوحة وأفواه مغلقة"، محذرا من "تدهور العلاقات" بين البلدين.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر في السفارة الأمريكية قوله: "لونغو لا يريد العمل مع الرجل، لذا لا معنى لبقائه هنا.. تذكّر أن هناك أمورا أمنية، ولذا فإن واشنطن تريد عودة سفيرها. لا نتوقع أن يتم تعيين خلف له قريبا".

وأكد مصدر آخر في السفارة الأمريكية استدعاء فوت، كاشفا أنه قد تم إعلانه "شخصا غير مرغوب فيه".

ويواجه لونغو الذي يتولى الرئاسة في زامبيا منذ عام 2015، انتقادات متزايدة تتهمه بالقيام بحملة على المعارضة، والسعي لتشديد قبضته على السلطة قبل انتخابات عام 2021.

وزامبيا من بين الدول الأكثر تلقيا للمساعدات الأمريكية بالنسبة لعدد السكان في العالم، إذ تمنحها واشنطن مساعدات بنحو 500 مليون دولار سنويا.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

النيوزيلنديون يبيعون أسلحة للحكومة بـ 66 مليون دولار!