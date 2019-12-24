عشرات القتلى والجرحى بسقوط حافلة بواد في إندونيسيا

قتل 24 شخصا على الأقل وأصيب 16 آخرون بجروح، جراء تدهور حافلة ركاب في أحد الوديان جنوبي جزيرة سومطرة الإندونيسية ليلة الثلاثاء.

وذكرت الشرطة المحلية اليوم الثلاثاء، أن الحافلة التي كانت تقل العشرات تدهورت قبيل منتصف الليل في واد يصل عمقه إلى 150 مترا، قبل أن ينتهى المطاف بها في نهر.

وأشار متحدث باسم وكالة البحث والإنقاذ في المنطقة إلى أن رجال الإنقاذ ما زالوا يقومون بانتشال المزيد من الركاب من النهر، مضيفا أن عدد القتلى مرشح للارتفاع بسبب خطورة الإصابات التي لحقت بالعديد من الركاب.

25 killed as bus plunges into ravine in Indonesia https://t.co/kWgMBnrnoMpic.twitter.com/6KnDc1orFX — Olisa.Tv (@olisatv) December 24, 2019

المصدر: وكالات