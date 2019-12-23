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المكسيك تفضي السرية على عملية فاشلة للقبض على نجل إل تشابو

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المكسيك تفضي السرية على عملية فاشلة للقبض على نجل إل تشابو
Reuters Press Office Andres Manuel Lopez Obrador/Handout
وزير الدفاع المكسيكي لويس ساندوفال يقدم تقريرا حول العملية الأمنية للقبض على أوفيديو غوزمان (صورة من الأرشيف)
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أفادت وسائل إعلام مكسيكية بأن السلطات فرضت السرية على العملية الأمنية الفاشلة للقبض على أوفيديو غوزمان، نجل خواكين غوزمان قائد إحدى أكبر عصابات المخدرات في البلاد.

ونقلت وسائل إعلام عن وزارة الدفاع المكسيكية تأكيدها أنه تم فرض السرية على تفاصيل العملية لمدة 5 سنوات، بهدف منع الجماعات الإجرامية الأخرى من الاستفادة من أي معلومات، و"تقليد" الأساليب التي استخدمتها عصابة "سينالوا" لإفشال العملية الأمنية.

المكسيك تفضي السرية على عملية فاشلة للقبض على نجل إل تشابو
Reuters MEXICAN GOVERNMENT TV
اعتقال أوفيديو غوزمان في مدينة كولياكان المكسيكية 17 أكتوبر 2019

يذكر أن أوفيديو غوزمان الملقب بـ"إل راتون" ("الفأر" أو "الجرذ" باللغة الإسبانية)، الذي يعتبر أحد أكبر القياديين في عصابة مخدرات "سينالوا" المكسيكية، ونجل الزعيم المسجون للعصابة خواكين غوزمان الملقب "إل تشابو" أو "القصير"، اعتقل في مدينة كولياكان المكسيكية في أكتوبر الماضي، لكن عناصر العصابات تمكنوا من تحريره بعد اشتباكات عنيفة مع الجيش والشرطة دامت عدة ساعات، وتحولت إلى "حرب شوارع" في المدينة.

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وأسفرت الاشتباكات في كولياكان عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 23 آخرين، بالإضافة إلى فرار أكثر من 50 من نزلاء السجن المحلي.

واعترف الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بفشل العملية، مشيرا إلى أن القوات الأمنية اضطرت لإطلاق سراح غوزمان من أجل تفادي المزيد من إراقة الدماء في كولياكان.

المصدر: وكالات

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