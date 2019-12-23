المكسيك تفضي السرية على عملية فاشلة للقبض على نجل إل تشابو

أفادت وسائل إعلام مكسيكية بأن السلطات فرضت السرية على العملية الأمنية الفاشلة للقبض على أوفيديو غوزمان، نجل خواكين غوزمان قائد إحدى أكبر عصابات المخدرات في البلاد.

ونقلت وسائل إعلام عن وزارة الدفاع المكسيكية تأكيدها أنه تم فرض السرية على تفاصيل العملية لمدة 5 سنوات، بهدف منع الجماعات الإجرامية الأخرى من الاستفادة من أي معلومات، و"تقليد" الأساليب التي استخدمتها عصابة "سينالوا" لإفشال العملية الأمنية.

Reuters MEXICAN GOVERNMENT TV

يذكر أن أوفيديو غوزمان الملقب بـ"إل راتون" ("الفأر" أو "الجرذ" باللغة الإسبانية)، الذي يعتبر أحد أكبر القياديين في عصابة مخدرات "سينالوا" المكسيكية، ونجل الزعيم المسجون للعصابة خواكين غوزمان الملقب "إل تشابو" أو "القصير"، اعتقل في مدينة كولياكان المكسيكية في أكتوبر الماضي، لكن عناصر العصابات تمكنوا من تحريره بعد اشتباكات عنيفة مع الجيش والشرطة دامت عدة ساعات، وتحولت إلى "حرب شوارع" في المدينة.

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وأسفرت الاشتباكات في كولياكان عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 23 آخرين، بالإضافة إلى فرار أكثر من 50 من نزلاء السجن المحلي.

واعترف الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بفشل العملية، مشيرا إلى أن القوات الأمنية اضطرت لإطلاق سراح غوزمان من أجل تفادي المزيد من إراقة الدماء في كولياكان.

المصدر: وكالات