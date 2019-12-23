إيران.. الحرس الثوري يعتقل مسلحين شاركوا في الاحتجاجات الأخيرة

ألقت استخبارات الحرس الثوري الإيراني القبض على عدد من العناصر المسلحة، شاركوا في أعمال الشغب والفوضى الأخيرة في مدينة ماهشهر بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران.

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وذكر بيان للحرس، أن "لواء الإمام ألقى القبض على عدد من العناصر المسلحة المشاركين في أعمال الشغب والفوضى الأخيرة في المدينة، وأن هؤلاء استغلوا الظروف في عدد من المحافظات بما فيها خوزستان، وحرفوا التجمعات الاحتجاجية عن أهدافها".

وأضاف: "أقدم المسلحون على أعمال شغب وفوضى، وأغلقوا الطرق المؤدية إلى المدينة، ومنعوا مرور المركبات في هذه الطرق، واستخدموا الأسلحة، الأمر الذي عرض المواطنين للخطر".

وتابع: "المسلحون عرقلوا وصول المواد الضرورية لأهالي ماهشهر، ومنعوا كذلك سيارات الإسعاف من الوصول للمصابين واختطفوا السائقين، كما منعوا مرور شاحنات محملة بالبضائع للتصدير، وإطلاق النار نحو عناصر الشرطة والجيش والمواطنين".

وشدد الحرس في بيانه على أنه بادر إثر هذه الأحداث، إلى اتخاذ إجراءات دقيقة وذكية تمكنت من كشف العناصر الرئيسية التي أطلقت النار على المواطنين والشرطة، ومن خلال التنسيق مع الجهات القضائية، قامت باعتقال عدد منهم، وقد أعترف هؤلاء بجرمهم.

المصدر: فارس نيوز