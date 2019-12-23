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اليابان: من السابق لأوانه رفع العقوبات عن كوريا الشمالية

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اليابان: من السابق لأوانه رفع العقوبات عن كوريا الشمالية
Reuters KCNA KCNA
التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية - أرشيف
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اعتبرت الخارجية اليابانية على خلفية مقترح روسي صيني في مجلس الأمن لتخفيف العقوبات عن بيونغ يانغ، أنه "من السابق لأوانه" رفع العقوبات الدولية عن كوريا الشمالية.

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وأكد المتحدث باسم الخارجية اليابانية ماساتو أوتاكا أمام الإعلام: "موقفنا هو أنه من السابق لأوانه رفع أي عقوبات بالنظر لما يجري الآن حول كوريا الشمالية".

من جهتها، أصدرت بيونغ يانغ سلسلة من التصريحات الحادة خلال الأسابيع الأخيرة وحددت مهلة لواشنطن نهاية عام 2019، واعدة إياها بـ"هدية عيد الميلاد" في حال لم يتم إحراز تقدم في مباحثاتهما.

وقدمت موسكو وبكين الأسبوع الماضي مقترحا إلى مجلس الأمن الدولي لتخفيف العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، تحفيزا لها للسير على طريق نزع السلاح النووي.

المصدر: أ ف ب

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