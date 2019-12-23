بريطانيا تدعو الرياض لضمان محاسبة المسؤولين عن مقتل خاشقجي

حثت وزارة الخارجية البريطانية الرياض على ضمان محاسبة المسؤولين عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، لكنها دانت في المقابل استخدام عقوبة الإعدام.

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وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب بعد صدور حكم مبدئي اليوم بإعدام 5 من المدانين بقتل خاشقجي، إنه "يجب على المملكة العربية السعودية ضمان محاسبة جميع المسؤولين عن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وعدم تكرار مثل هذه الجرائم الشنيعة".

وأضاف أن "مقتل جمال خاشقجي كان جريمة فظيعة، وعائلة خاشقجي تستحق أن ترى العدالة وهي تتحقق".

كما أدان راب استخدام عقوبة الإعدام، وقال "كمسألة مبدأ، المملكة المتحدة تدين استخدام عقوبة الإعدام تحت أي ظرف".

وكانت المحكمة الجزائية الابتدائية في السعودية، أصدرت الاثنين أحكاما بالإعدام بحق 5 متهمين في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، كما حكمت بالسجن على 3 أشخاص بالسجن لمدة قد تصل إلى 24 عاما.

المصدر: سبوتنيك