إيران تبدأ اليوم تشغيل الدائرة الثانوية لمفاعل أراك النووي

أفادت وكالة مهر للأنباء، بأن الدائرة الثانوية لمفاعل أراك النووي الإيراني الذي يعمل بالماء الثقيل ستبدأ العمل اليوم الاثنين.

إقرأ المزيد

وقالت الوكالة شبه الرسمية إن "الدائرة الأولى تتولى مهمة التخلص من الحرارة من قلب المفاعل، والدائرة الثانوية مسؤولة عن نقل الحرارة من الدائرة الأولى إلى أبراج التبريد ثم إلى البيئة الخارجية في النهاية".

ووفق ما أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، فإن تشغيل الدائرة الثانوية لن ينتهك القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني بموجب اتفاق عام 2015 مع القوى العالمي، لكنه يظهر أن إيران تواصل العمل لتطوير المفاعل وسط تجدد التوتر مع الولايات المتحدة.

وكانت طهران، في إطار الاتفاق، أزالت قلب مفاعل أراك وصبت به الأسمنت بحيث لا يمكن استخدامه لكن بوسع إيران مواصلة إنتاج الماء الثقيل.

وذكر المسؤولون الإيرانيون مرارا أن طهران ستواصل تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي إلى أن تحمي الأطراف الأوروبية الموقعة عليه اقتصادها من العقوبات الأمريكية، لكنهم قالوا إنه يمكن التراجع عن تخفيض الالتزامات.

المصدر: مهر+ رويترز