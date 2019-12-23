رئيس كوريا الجنوبية: توقف المحادثات مع واشنطن غير مفيد لكوريا الشمالية

قال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، الاثنين، إن محادثات نزع السلاح المتوقفة والارتفاع الأخير في التوتر بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية لن يفيدا بيونغ يانغ.

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ووفق ما نقل عنه المكتب الرئاسي في سيئول، فقد أكد مون خلال اجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين، أنه يأمل في أن يتعاون البلدان بدرجة أكبر للمساعدة في إعادة إطلاق المفاوضات الهادفة لتفكيك برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.

ونقل المكتب عن الرئيس الصيني قوله إنه "سيلعب دورا رائدا" مع مون للوصول بالعلاقات الثنائية إلى "مستوى جديد مرتفع"، كما شدد شي، على أنه سيدعم جهود كوريا الجنوبية من أجل تحسين العلاقات مع كوريا الشمالية وإعطاء زخم جديد لتعزيز محادثات السلام.

وكان زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، عقد أمس الأحد اجتماعا مع كبار قادة الجيش واللجنة المركزية العسكرية لحزب العمال، وسط قلق متزايد من احتمال عودة بيونغ يانغ لمسار المواجهة مع واشنطن، إذ هددت بيونغ يانغ باتباع "نهج جديد" في حال لم تقدم واشنطن مقترحا جديدا يرضيها في المفاوضات النووية بحلول نهاية العام.

المصدر: رويترز