 
مباشر

إسرائيل تتراجع عن حظر دخول مسيحيي غزة للقدس

أخبار العالم

إسرائيل تتراجع عن حظر دخول مسيحيي غزة للقدس
جندي إسرائيلي يمنع فلسطينيا مسيحيا بزي بابا نويل من التوجه إلى القدس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/my2g

أعلنت إسرائيل الأحد، أنها ستسمح لمسيحيي قطاع غزة بزيارة الأماكن المقدسة مثل بيت لحم والقدس في عيد الميلاد، متراجعة عن قرار اتخذته بعدم منحهم تصاريح لزيارة مقدساتهم في الأعياد.

إقرأ المزيد
غزة.. الحصار يعكر أجواء عيد ميلاد المسيح
غزة.. الحصار يعكر أجواء عيد ميلاد المسيح

 وفي تغيير لسياسته المعتادة في عطلة عيد الميلاد، قال مكتب الاتصال العسكري الإسرائيلي مع الفلسطينيين في 12 ديسمبر الجاري إنه بناء على "اعتبارات أمنية" يمكن لمسيحيي غزة الحصول على إذن بالسفر للخارج لكن لن يسمح لأي منهم بدخول إسرائيل والضفة الغربية المحتلة.

لكن المكتب تراجع يوم الأحد عن الحظر، وكتب على "تويتر" أن مديره قرر "توسيع الخطوات المدنية بمناسبة عيد الميلاد المجيد لصالح السكان المسيحيين في قطاع غزة".

وتابع "سيتم إصدار تصاريح دخول للمسيحيين الغزيين بدون فرض أي قيود على أعمارهم ووفقا لتقييم الحالة الأمنية".

ويسكن في قطاع غزة نحو ألف مسيحي فقط، أغلبهم من الأرثوذكس، وسط سكان القطاع البالغ عددهم مليوني نسمة تقريبا.

وسمحت إسرائيل العام الماضي لنحو 700 مسيحي فقط من غزة بالسفر إلى القدس وبيت لحم والناصرة ومدن مقدسة أخرى تجتذب الآلاف من الزوار في كل موسم لعطلة عيد الميلاد.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا