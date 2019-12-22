أردوغان يعلن إرسال وفد تركي إلى موسكو غدا لبحث الوضع في إدلب

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن وفدا من بلاده سيزور موسكو غدا الاثنين لبحث الوضع في إدلب السورية، مضيفا أن أنقرة ستتخذ الخطوات التالية شمالي سوريا بناء على نتائج الزيارة.

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وقال أردوغان في كلمة ألقاها اليوم في اسطنبول، إن "تركيا تبذل قصارى جهدها وستواصل فعل ذلك، بالتعاون مع روسيا لإنهاء الهجمات على إدلب... قررنا إرسال وفد إلى موسكو لبحث الوضع في إدلب".

وعبر عن قلقه إزاء موجة نزوح جديدة من سوريا نتيجة تفاقم الوضع في إدلب قائلا: "بدأ أكثر من 80 ألف لاجئ سوري من إدلب بالنزوح نحو الحدود مع تركيا وهذا الوضع لا يمكن لتركيا أن تتحمل عبئه بمفردها".

وأضاف: "سنحدد خطواتنا اللاحقة بناء على النتيجة التي ستتمخض عن مباحثات الوفد التركي في موسكو".

وتعتبر محافظة إدلب الواقعة شمال غرب سوريا والمشمولة بمنطقة وقف التصعيد المتفق عليها بين أنقرة وموسكو شمال غربي سوريا، آخر معقل لفصائل المعارضة والتنظيمات الإرهابية التي تقاتل ضد القوات الحكومية السورية.

المصدر: وكالات