أوكرانيا تحد من إنتاج الطاقة الكهرذرية نظرا لتراجع الطلب على التيار

خفضت السلطات الأوكرانية إنتاج الطاقة الكهربائية في المحطات الكهروذرية في البلاد، بسبب تراجع الطلب على الكهرباء.

وقال رئيس لجنة شؤون الطاقة والإسكان والمرافق في البرلمان أندريه غيروس، إنه تم تخفيض الطاقة الإنتاجية بواقع 400 ميغاواط.

وأضاف: "السبب هو انخفاض الطلب على استهلاك الكهرباء... الطقس دافئ حاليا وهناك تراجع في مجال الإنتاج الصناعي، وزيادة في توليد الكهرباء من المصادر الخضراء"، مشيرا إلى أن بلاده أوقفت استيراد الكهرباء من روسيا وبيلاروس.

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المصدر: لينتا رو