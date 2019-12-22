الاتحاد الأوروبي.. مسؤولية حروق القهوة على متن الطائرات تقع على شركاتها

أصدرت محكمة الاتحاد الأوروبي حكما يتيح للركاب الذين يصابون بحروق أو أضرار بسبب المشروبات الساخنة على متن الطائرات، مقاضاة الشركة العائدة لها طائرة المسافر.

وقالت صحيفة The Sun، إن القرار صدر بعد النظر في قضية فتاة شابة أصيب بحروق خلال احتسائها القهوة الساخنة أثناء رحلة على متن طائرة تابعة لشركة نمساوية.

ونفت شركة الطيران المذكورة أي مسؤولية لها عن الحادث، "إذ ىمن غير الواضح ما إذا كان الكأس قد انقلب بسبب اهتزاز الطائرة، أو وجود عطل في الطاولة".

وأضافت الشركة أنها مسؤولة فقط عن الحوادث المؤسفة المرتبطة مباشرة بالرحلة الجوية، والتي لا تدخل حروق القهوة والشاي في قائمتها.

You can now sue an airline if you’re scalded by hot drinks during a flight https://t.co/amxJo2iH95 — The Sun Travel⛱ (@TheSunTravel) 19 декабря 2019 г.

المصدر: نوفوستي