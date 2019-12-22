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صور+فيديو.. 23 قتيلا بحادث مروري مروع في غواتيمالا

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لقي 23 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب العشرات، جراء اصطدام حافلة ركاب بشاحنة شرق غواتيمالا أمس السبت.

وأكدت الوكالة الوطنية المعنية بمواجهة آثار الكوارث، أن الحادث المأساوي وقع في منطقة غوالان على بعد 150 كلم عن العاصمة غواتيمالا، مضيفة أن بين القتلى تسعة أطفال.

صور+فيديو.. 23 قتيلا بحادث مروري مروع في غواتيمالا
AP Carlos Cruz

صور+فيديو.. 23 قتيلا بحادث مروري مروع في غواتيمالا
AP Carlos Cruz

ونشرت وسائل إعلام صورا وفيديوهات توثق حجم الدمار الذي لحق بالحافلة التي كانت في طريقها إلى العاصمة من إقليم بيتين.

صور+فيديو.. 23 قتيلا بحادث مروري مروع في غواتيمالا
AP Carlos Cruz

المصدر: وكالات

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