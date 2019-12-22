واشنطن تفاخر بتلقيها "عبارات الشكر" على عقوباتها ضد "السيل الشمالي-2"

قال السفير الأمريكي في ألمانيا ريتشارد غرينيل، إن دبلوماسيين من عدة دول أوروبية، شكروه بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على أنابيب غاز "السيل الشمالي-2" لضخ الغاز الروسي إلى أوروبا.

وأكد السفير الأمريكي أن العقوبات الأمريكية، تصب في صالح أوروبا، وقال في تصريح لصحيفة "بيلد": "تلقيت عبارات الشكر طوال اليوم من دبلوماسيين أوروبيين على هذه الإجراءات".

وأضاف أن هدف الولايات المتحدة كان دائما، الحفاظ على أمن الطاقة في أوروبا، ولذلك تأتي هذه العقوبات ضمن استراتيجية واشنطن لمنع بدء تشغيل خط أنابيب الغاز المذكور.

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وقال أولريك ديمر نائب الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء الألماني: "الحكومة الألمانية تعارض فرض عقوبات خارج الحدود الإقليمية، ونحن نرفض هذه الممارسات التي تؤثر على الشركات الألمانية والأوروبية".

وأعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عزمها "على التفاوض مع واشنطن، والإشارة إلى أن هذه الممارسات غير مقبولة على الإطلاق".

كما اعتبر عدد من السياسيين الألمان قرار الولايات المتحدة فرض العقوبات، "خطوة غير الودية".

المصدر: RT